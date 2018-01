Candidato pró-EUA vence eleição em província paquistanesa Um líder moderado pró-Estados Unidos foi eleito neste domingo para ocupar o cargo de ministro-chefe de província paquistanesa do Baluchistão, depois de assegurar o apoio de um bloco islâmico ultraconservador por meio de um acordo de partilha de poder pelo controle da região estratégica. Jam Mohammed Yousaf, ligado à facção Quaid-e-Azam da Liga Muçulmana do Paquistão, recebeu 47 votos na Assembléia Legislativa do Baluchistão, de 65 cadeiras, derrotando um candidato nacionalista na disputa pelo principal cargo da província, situada no sul do país. Yousaf fez o juramento e assumiu o cargo poucas horas após sua eleição.