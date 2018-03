Candidato se diz pronto para evitar fraudes

"As autoridades eleitorais deram acesso a distintos aspectos do processo em curso, o que mostra a disposição do CNE em facilitar nosso trabalho", disse Albuquerque ao diário El Universo.

O candidato falou ainda das relações com o Brasil. "Quero as melhores relações com o Brasil. É um país importante, com o qual pretendo manter laços políticos e econômicos. Há muitas empresas que quero que voltem aqui e invistam aqui", disse.

Sobre o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, que se refugiou na Embaixada do Equador em Londres, em junho, e recebeu asilo político do presidente Rafael Correa, Lasso prometeu uma solução negociada. "Eu não teria colocado o Equador nessa situação. Mas, uma vez que estamos nela, o caso deve ser resolvido no marco do respeito aos direitos humanos e ao direito internacional", afirmou. "Eu não vou tirar o senhor Assange da embaixada em Londres porque isso não seria um ato coerente com um governo que respeita os direitos humanos. Assim, resolveremos a situação por meio do diálogo."

O pequeno comício reuniu pouco mais de uma centena de partidários de Lasso, além de candidatos à Assembleia Nacional. Carros e ônibus com a claque do candidato percorreram sinuosas ruas de bairros populares, onde muitas das casas ostentam bandeiras pró-Correa.

Ao final do discurso, candidatos à Assembleia Nacional e outros partidários do candidato tentaram promover uma revoada de pombas no local. Não deu certo. Os pássaros se assustaram com os jornalistas que cercavam os candidatos e nem sequer levantaram voo. / L.R.