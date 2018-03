Candidato teme por saúde de avó O democrata Barack Obama disse ontem que não sabe se sua avó, Madelyn Dunham, de 85 anos, estará viva no dia da eleição, marcado para 4 de novembro. Obama suspendeu sua campanha por dois dias para visitar Madelyn, que está doente, no Havaí. "Sem entrar muito em detalhes, ela está gravemente doente", disse Obama em entrevista a um programa de TV. "Estamos todos rezando e esperamos que ela consiga, mas uma das coisas que eu posso deixar claro é que eu tive a chance de sentar-me com ela e conversar." O democrata qualifica a avó como uma "heroína" que teve um importante papel em sua criação. A suspensão da campanha pelo democrata foi vista por alguns analistas como um risco político. No entanto, ao mesmo tempo, a visita enfatizou o lado pessoal do candidato que foi muitas vezes criticado por parecer indiferente.