Candidatos a prefeito de NY estão empatados Os dois homens que aspiram administrar uma cidade ainda devastada pelas atrocidades de 11 de setembro estão empatados na preferência dos eleitores um dia antes da eleição para a prefeitura de Nova York, segundo uma pesquisa divulgada hoje. De acordo com a sondagem, realizada pelo Instituto de Pesquisas da Universidade de Quinnipiac, o republicano Michael Bloomberg e o democrata Mark Green têm cada um 42% das preferências dos eleitores. Em 24 de outubro, segundo a mesma pesquisa, a relação era de 51-35 a favor de Green. Ontem, no encerramento oficial da campanha, os dois candidatos fizeram apelo a dois setores decisivos dos eleitores: os indecisos e os que podem ainda mudar de idéia. De acordo com a pesquisa, 15% dos 611 nova-iorquinos entrevistados ainda não sabem em quem votar. O levantamento, realizado entre a segunda-feira passada e ontem, tem margem de erro de quatro pontos porcentuais.