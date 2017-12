Candidatos à presidência do Irã caem de 814 a 30 O número de candidatos presidenciais aptos a disputar as eleições do próximo mês no Irã foi reduzido a 30, informou hoje a estatal Rádio Teerã. O Conselho dos Guardiões, responsável pela aprovação de candidatos para eleições presidenciais e parlamentares, não identificou os 30 escolhidos. Incialmente, o conselho planejava divulgar hoje a lista definitiva, mas informou ontem que precisaria de mais tempo e, provavelmente, divulgaria a lista ao público na sexta-feira. Na última revisão de candidatos, a lista foi reduzida de 46 a 30. Na quinta-feira, o conselho anunciou um primeiro corte, de 814 candidatos para 46. Para se qualificarem, os candidatos devem ter envolvimento com política ou religião, ser de origem iraniana, muçulmano e "fiel à causa da República Islâmica". O Conselho dos Guardiões é composto por 12 membros, sendo dominado por políticos linha-dura. Nas eleições de 1997, de 200 pré-candidatos, apenas quatro ficaram para disputar a presidência.