Candidatos bolivianos articulam-se contra Sánchez Pelo menos dois dos quatro candidatos mais votados nas eleições presidenciais na Bolívia parecem dispostos a impedir a formação de um governo chefiado por Gonzalo Sánchez de Lozada, do Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR) - que, com 22,46% dos 98,6% dos votos contados, aproximava-se, nesta sexta-feira, da vitória nas urnas. Até esta tarde, faltavam apenas 35.000 votos para finalizar a apuração. Parte desses votos são da zona dos cocaleiros, no centro do país - cujo líder, Evo Morales, do Movimento ao Socialismo (MAS), com 20,85% do total apurado, tinha apenas 4.000 votos a menos que o segundo colocado. Manfred Reyes Villa, da Nova Força Republicana (NFR), mantinha a segunda colocação com 21% dos sufrágios. Segundo informou a Radio Panamericana, Morales anunciou que, caso chegue ao segundo lugar nas urnas, "defenderá nas ruas com uma revolta" seu direito a ser presidente. A incerteza política se agravou no país nas últimas horas com a declaração de Jaime Paz Zamora - do Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR) e quarto colocado nas urnas, mas que chefia a segunda força no Congresso - de que seu partido não necessariamente apoiará Sánchez de Lozada para formar um governo. Se nenhum dos dois mais votados preencher as 79 cadeiras na votação no Congresso, caberá ao mais votado nas urnas a presidência. Essa é uma das possibilidades que o país tem pela frente mas que, se concretizada, criará um governo frágil, sem apoio nas Câmaras alta e baixa do Congresso. Entre 1982 e 1985, o governo de Hernán Siles Zuazo exerceu o poder sem maioria legislativa, com uma radical oposição exatamente por parte do MNR. Siles abandonou o cargo um ano antes do prazo constitucional, em uma etapa marcada pela crise econômica, hiperinflação e caos.