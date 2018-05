Candidatos de Chávez conquistam um Estado e sete prefeituras

CARACAS - Os candidatos do partido do presidente Hugo Chávez - Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV)- venceram neste domingo, 5, oito dos 13 cargos em disputa nas eleições regionais.

As juntas eleitorais dos dez Estados onde se realizaram as eleições anunciaram, em seu primeiro boletim, que com 70% dos votos apurados, os candidatos do partido de Chávez ganharam o governo do Estado Guárico e sete prefeituras nos Estados de Apure, Carabobo, Zulia, Trujillo e Yaracuy, segundo informou a estatal Agência Venezuelana de Notícias (AVN).

Por outro lado, a oposição manteve a prefeitura da cidade de Maracaibo - a segunda maior do país -, o governo do Estado Amazonas e as prefeituras de Carrizales em Miranda, Panamericano em Táchira e Arismendi, no Estado de Nueva Esparta.

Embora as eleições regionais venezuelanas tenham sido realizadas há dois anos, o governo de Chávez mediu forças nesse pleito com a oposição em algumas localidades que tiveram problemas de abandono do cargo ou de morte de governantes. As informações são da Associated Press.