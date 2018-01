Candidatos de oposição a Bush buscam dinheiro de campanha Animado com os bons resultados obtidos nas convenções partidárias de Iowa, o senador John Kerry participou, na terça-feira, de uma videoconferência com 250 dos seus maiores levantadores de fundos para campanha; já o senador John Edwards, segundo colocado, viajou para Boston e Nova York para arrecadar dinheiro. Segundo assessores de Kerry, as doações de campanha cresceram substancialmente, e cerca de US$ 300 mil foram arrecadados pelo site do candidato em poucas horas. Já os coordenadores da campanha de Edwards disseram que os resultado lhe conferiu uma credibilidade renovada. "O que aconteceu foi que John Edwards se tornou um candidato muito mais popular", disse Fred Baron, assessor financeiro nacional da campanha do senador. "Quando você está levantando fundos e ninguém conhece o seu candidato, nem a mensagem dele, fica difícil." Embora eles tivessem sido líderes na arrecadação de fundos no início da corrida, Edwards (com US$ 22,9 milhões) e Kerry (com US$ 26,1 milhões) viram as contribuições diminuírem substancialmente nos últimos meses, enquanto o salto de Howard Dean e a rede de levantamento de fundos pela internet transformou-o no líder em termos financeiros. Ele arrecadou US$ 41 milhões.