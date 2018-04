Candidatos de Putin vencem eleições locais na Rússia

Os resultados da Comissão Central de Eleição apontam que os candidatos do Kremlin ganharam o governo das cinco regiões do país onde houve votação no domingo. O partido governista, Rússia Unida, também venceu na maioria das prefeituras e assumiu o controle de 77 dos 83 parlamentos regionais do país.

A organização de monitoramento independente Golos estima que ao menos metade dos votos para o partido do Kremlin em uma cidade siberiana podem ter sido fraudados. Observadores da Golos gravaram mais de mil violações em todo o país, incluindo contagem de votos irregulares e múltiplos votos.

"Agora, ninguém tem vergonha de nada", afirmou o líder da Golos, Grigory Melkonyants. "Nós mostramos as violações à lei, mas nenhum governante está fazendo nada sobre isso".

Em uma reunião com o líder da Comissão Central de Eleição, Putin disse que as eleições foram "um importante passo para o fortalecimento do Estado na Rússia e criou condições para um efetivo desenvolvimento". As informações são da Associated Press.