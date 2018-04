Candidatos fazem primeiro debate eleitoral na TV da Grã-Bretanha

Os três principais candidatos que disputam o posto de próximo primeiro-ministro britânico realizaram, nesta quinta-feira, o primeiro debate televisionado do país.

O trabalhista Gordon Brown e o conservador David Cameron, os dois favoritos para vencer o pleito de 6 de maio, discutiram sobre cortes de orçamento, impostos e reforma política.

O atual premiê, Gordon Brown, acusou Cameron de tentar "maquiar" cortes que já estariam previstos. Cameron disse que Brown estaria tentando "assustar" os eleitores.

Considerado o azarão na disputa, o líder dos liberais-democratas, Nick Clegg, disse que nenhum dos dois concorrentes estava sendo "honesto" com os eleitores a respeito da escala dos cortes que são necessários.

Regras

O comentarista politico da BBC Nick Robinson disse que o maior impacto do debate foi a participação dos liberais-democratas e que para muitos eleitores a lembrança do evento pode ser os dois principais candidatos repetindo "concordo com Nick".

Entre as mais de 70 regras concordadas pelos três partidos durante quatro semanas de negociações para a realização do debate estava a determinação de que a platéia de 200 pessoas presentes no auditório em Manchester não poderia aplaudir as respostas dos candidatos.

Este primeiro debate foi sobre política doméstica. Um segundo, marcado para o dia 22, deve focar em política externa e o último, a ser transmitido no dia 29, na economia.

Analistas dizem que os liberais-democratas podem ajudar na composição do novo governo, via a formação de uma coalizão, se nenhum dos dois partidos principais conquistar uma maioria clara.