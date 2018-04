Candidatos nanicos dominam debate pelo governo de NY O debate para o governo do Estado de Nova York transformou os principais candidatos, Andrew Cuomo, do Partido Democrata, e o republicano Carl Paladino, em coadjuvantes dos nanicos. O cenário foi dominado por frases de efeito de uma ex-prostituta, um candidato do partido "O aluguel está muito alto" e um ex-integrante dos Panteras Negras. "A diferença entre o serviço de transportes do Estado e a agência de acompanhantes que administrei é que eu oferecia serviços sem atraso e com segurança", disse Kristin Davis, a ex-prostituta. Com um bigode branco ligado às costeletas e falando na mesma velocidade que Enéas Carneiro, o candidato Jimmy McMillian repetiu quase uma dezena de vezes que "os aluguéis são muito altos", além de exibir os seus dotes de caratê.