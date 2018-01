Candidatos ucranianos se enfrentam em debate na TV Os candidatos à presidência da Ucrânia se enfrentam nesta segunda-feira em um debate na TV. Enquanto isso, uma caravana de partidários do líder da oposição, Viktor Yushchenko, avança em direção ao oriente do país, onde a maioria da população simpatiza com o rival dele, o primeiro-ministro Viktor Yanukovych. O debate, que será transmitido pela televisão oficial UT1TV e por quase todos os outros canais, deve começar às 19h e durar cem minutos. Em debate seis dias antes do segundo turno de 21 de novembro, que acabou sendo anulado, os dois candidatos trocaram acusações. Caravana Uma caravana de 50 veículos, com bandeiras de cor laranja, símbolo da campanha de Yushchenko, visitou nesta segunda-feira a cidade industrial de Zaporizhia e se dirige para Dnipropetrovsk, disse o coordenador do movimento, Olga Khodovanets. Cerca de 150 pessoas participam da caravana, a maioria delas é artista. A intenção é garantir o apoio dos habitantes dessa região, onde se fala russo e é grande o respaldo a Yanukovych. Crise na Ucrânia