Candidatura de Toledo é bem vista pelos peruanos A maioria dos peruanos enxerga mais aspectos positivos na candidatura do ex-presidente Alejandro Toledo do que nas de seus concorrentes, segundo uma pesquisa divulgada hoje. A três meses da eleição presidencial, o levantamento, que ouviu 1.794 pessoas em todo o país, mostrou que Toledo é o candidato que apresentou as melhores propostas, o que se mostra mais próximo do povo e o que convocou a melhor equipe de trabalho e que está fazendo uma campanha menos agressiva.