Canibal alemão é condenado a 8 anos e meio de prisão Armin Meiwes, de 42 anos, que ficou conhecido como o canibal alemão, foi condenado hoje pelo Tribunal Regional de Kassel, na Alemanha, a oito anos e meio de prisão, por homicídio. Ele matou o engenheiro Bernd-Jürgen Brandes, de 43 anos, que havia conhecido via internet. Além disso, Meiwes esquartejou e comeu parte do corpo da vítima, mas o canibalismo não está previsto no Código Penal. Todo o crime foi gravado em vídeo. Meiwes afirmou que cometeu o crime a pedido de Brandes. Em março de 2002, o engenheiro foi esfaqueado até a morte, depois de ter ingerido remédios e bebidas alcoólicas para perder os sentidos. Depois disso, o corpo foi todo cortado e cerca de 20 quilos comidos nas refeições diárias de Meiwes. O canibal não cumprirá sua pena em uma prisão psiquiátrica, ja que foi considerado mentalmente saudável por especialistas. Além disso, por não ter antecedentes criminais, o tribunal não pôde ordenar a prisão em regime de segurança máxima, ainda que psiquiatras considerem a possibilidade de reincidência.