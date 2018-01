Cansado, papa interrompe discurso no Azerbaijão O papa João Paulo II chegou nesta quarta-feira ao Azerbaijão mostrando sinais claros de cansaço e saúde debilitada a ponto de não conseguir terminar o discurso de saudação, na chegada à capital Baku. No curto pronunciamento, o papa prometeu lutar pela paz até o último suspiro. "Venho ao Azerbaijão como embaixador da paz. Enquanto respirar clamarei: ´Paz em nome de Deus´." João Paulo II, que no sábado completou 82 anos, iniciou a 96ª viagem do pontificado, a primeira em oito meses. Serão cinco dias ao todo, entre Azerbaijão e Bulgária, apesar da saúde fraca - sofre de mal de Parkinson e artrite. Pela primeira vez em 23 anos, foi utilizada uma plataforma móvel coberta com um forro vermelho e azul, para que o papa descesse do avião. Depois, o líder da Igreja Católica foi transportado de pé em outra plataforma com rodas, ao lado do avião, onde leu a parte inicial do discurso. Ele foi recebido com honras militares pelo presidente da ex-república soviética, Gaidar Aliyev. O resto do discurso de saudação foi feito por um membro do Vaticano. "Quero manifestar minha alegria por este presente que Deus me deu de poder estar neste país", disse o papa. As poucas palavras que pôde pronunciar foram manifestadas com voz trêmula, quase incompreensíveis. Apesar da demonstração da fragilidade do estado de saúde, o porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro-Valls enfatizou que o pontífice não pensa em renunciar ao cargo. "O papa está decidido a continuar em seu posto, apesar de todas as dificuldades", afirmou Valls de modo categórico. Ele confirmou ainda que o pontífice viajará em julho para o Canadá, México e Guatemala. João Paulo II pediu uma "paz verdadeira" entre o Azerbaijão e a República da Armênia. Ambos os países estão em conflito pela disputa do território de Nagorno-Karabaj, que se encontra no Azerbaijão, mas é habitado por amênios cristãos. Solicitou ainda que os líderes religiosos atuem contra a violência. No Azerbaijão, 90% da população segue a religião muçulmana. Segundo estimativas do Vaticano, existem apenas 120 católicos no país. Depois da saudação no aeroporto, o papa visitou um monumento em homenagem aos mortos durante a guerra da independência e reuniu-se brevemente com o presidente Aliyev e líderes religiosos. Aliyev, um ex-comunista, espera que a visita sirva para atrair a atenção mundial ao conflito do país contra a Armênia. Nesta quinta-feira, o papa celebrará uma missa no Palácio de Esportes, com capacidade para 1.500 pessoas. Depois seguirá para a Bulgária.