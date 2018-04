Cantor Gary Glitter é preso sob suspeita de abuso sexual

Glitter, cujo nome verdadeiro é Paul Gadd, foi filmado pela mídia britânica saindo de sua casa levado pela polícia nesta manhã e uma pessoa próxima do caso disse que ele foi preso como parte da Operação Yewtree, uma investigação aberta no início do mês após relatos de que Savile assediou sexualmente centenas de crianças. A polícia disse que estava investigando "Savile e outros".

No sábado, a Polícia Metropolitana de Londres disse em nota que prendeu um homem de cerca de 60 anos "por suspeita de crimes sexuais" em conexão com a Operação Yewtree. A declaração não mencionava Glitter, mais conhecido por sua canção "Rock and Roll Part 2", e ele não foi acusado de nenhum crime, estando em custódia policial.

Em 2006, Glitter cumpriu pena no Vietnã por abusar sexualmente de duas garotas. O nome dele apareceu em conexão com o caso Savile em um documentário da BBC na semana passada, quando uma suposta vítima de abuso do apresentador disse que viu Glitter fazendo sexo com uma "garota" no camarim de Savile. Segundo a polícia, foram identificadas cerca de 300 possíveis vítimas neste escândalo. As informações são da Dow Jones.