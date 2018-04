Cantor pop indonésio é condenado por vídeos de sexo na internet

JACARTA - Um tribunal indonésio condenou nesta segunda-feira, 31, um dos mais conhecidos cantores pop do sudeste asiático a três anos de prisão por gravar e distribuir vídeos com conteúdo sexual na internet.

Os vídeos com Nazril Irham, ou Ariel, como o cantor é conhecido, e duas outras celebridades locais foram divulgados em junho.

Ariel é a primeira celebridade a ser processada pela dura lei anti-pornografia adotada pela Indonésia em 2008. Ele negou ter distribuído os vídeos, alegando que eles haviam sido furtados, mas grupos islâmicos conservadores pressionaram por sua punição.

'Figura pública'

O cantor foi considerado culpado de "dar a oportunidade a outros para espalhar, produzir e preparar vídeos pornográficos", de acordo com o veredicto.

"Como uma figura pública, o réu deveria estar ciente de que os fãs poderiam imitar seu comportamento", afirmou o juiz Singgih Budi Prakoso. Para o juiz, Ariel não fez nada para evitar a distribuição dos vídeos pela internet.

O cantor compareceu ao tribunal acompanhado de sua namorada, a apresentadora de TV Luna Maya, que seria a mulher que apareceria em um dos dois vídeos.

A mulher que aparece no outro vídeo seria Cut Tari, uma cantora de ópera com quem Ariel havia mantido um relacionamento antes. As duas mulheres não foram processadas.

