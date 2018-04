Cantor quer fazer shows para arrecadar fundos ao Haiti O cantor e compositor Carlinhos Brown pretende comandar shows beneficentes no Brasil e nos Estados Unidos, junto com a colombiana Shakira e o haitiano Wiclef Jean, para arrecadar fundos para a reconstrução do Haiti. A proposta foi apresentada ao Itamaraty por Carlinhos Brown e deverá ser trabalhada pelas agências de cooperação brasileira e americana. A ideia, entretanto, é vista como preliminar pela diplomacia.