''''Cão de guerra'''' Denard morre aos 78 Um dos mais famosos mercenários do mundo, Bob Denard, morreu ontem em Paris aos 78 anos. O ex-militar francês ganhou fama ao liderar rebeliões e movimentos golpistas na África nos anos 60 e 70 dizendo ter "apoio secreto" do governo francês. O "cão de guerra", como era chamado na imprensa francesa, sofria do mal de Alzheimer.