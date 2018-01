Cão molha os pés do príncipe Charles Fly, o ganhador de um dos prêmios da Competição Nacional de Cães Pastores de Gales, quebrou o protocolo e deixou constrangido o príncipe Charles: simplesmente urinou nos pés do herdeiro do trono britânico, convidado especial dos organizadores da competição, realizada numa fazenda no sul de Gales. Sem jeito diante das pessoas presentes, que não conseguiram evitar o riso diante da cena, Charles também acabou rindo e chegando a uma gargalhada. Fly pertence ao Jack Burke, pai de Tiggy Legge-Burke, antiga babá da família real. A travessura do cão ocorreu quando Burke, de 80 anos, conversava com o príncipe Charles. "Meu cachorro urinou primeiro em mim, enquanto eu conversava com o príncipe. Acho que ele tentava desejar-me sorte", contou Burke, que recebeu de Charles o prêmio ganho por Fly - uma taça e um tosquiador de ovelhas. Logo depois, porém, Fly levantou a perna de novo e urinou desta vez nos pés do príncipe herdeiro. Aí não houve mais como disfarçar e o riso foi geral. "O príncipe Charles tem um ótimo senso de humor", disse Burke. Charles destacou a travessura de Fly como "uma das melhores coisas" de sua viagem a Gales.