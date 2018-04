Caos aéreo chega perto do fim na Europa

Exatos sete dias após o início do caos nos aeroportos causado pelas erupções do vulcão Eyjafjallajokull, na Islândia, a Europa respirou aliviada ontem, com a retomada de 80% dos voos previstos para uma quarta-feira comum.

A perspectiva era ainda mais otimista para o transporte aéreo de hoje, quando quase 100% dos 28 mil voos devem ser realizados, segundo a Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (Eurocontrol).

O número de decolagens realizadas ontem superou até mesmo os prognósticos mais otimistas das autoridades. Com a redução das erupções na Islândia, combinada com a inversão da direção dos ventos, a nuvem de cinzas que pairava sobre a atmosfera da Europa perdeu densidade, permitindo a reabertura progressiva do espaço aéreo.

Ontem, as maiores restrições ocorreram em aeroportos da Finlândia e no norte da Escócia. Em contrapartida, entroncamentos importantes para a fluidez do tráfego, como Londres, Paris, Frankfurt e Amsterdã, abriram pela manhã, facilitando a reorganização dos voos de longa duração, que eram a prioridade das maiores companhias aéreas.

Todos os 338 voos transatlânticos realizados em direção à Europa puderam aterrissar ao longo do dia. A perspectiva, entretanto, é de que o transporte dos mais de 7 milhões de passageiros prejudicados pela crise se estenda pelos próximos dias.

"Prevemos que quase 100% do tráfego aéreo seja garantido nesta quinta-feira", afirmou Brian Flynn, coordenador de operações do Eurocontrol. Em Paris, passageiros da TAM com tíquetes para domingo e segunda-feira foram convidados a comparecer no Aeroporto Internacional Charles de Gaulle.

Se diminuiu de intensidade, a crise do transporte europeu não deixou de causar prejuízo. Com as anulações de ontem, o número de decolagens canceladas ultrapassou a barreira de 100 mil, elevando o prejuízo das companhias a US$ 1,7 bilhão, segundo cálculos da Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA). Em pronunciamento na manhã de ontem, o diretor-presidente da associação, Giovanni Bisignani, aproveitou a oportunidade para pedir aos governos do bloco "que assumam suas responsabilidades".

Colocando-se como vítimas de "um ato de Deus contra o qual não podíamos fazer nada", a IATA pediu o socorro financeiro de Bruxelas. "Sou o primeiro a dizer que a indústria não deve depender de subvenções", argumentou Bisignani. "Mas o que aconteceu é excepcional."

Além de estudar o pedido de ajuda da IATA, os ministros de Transportes da UE devem reforçar nas próximas semanas as atribuições do Eurocontrol, dando à organização a autoridade máxima para controlar o tráfego aéreo nos céus do continente.