Caos aéreo no Reino Unido sobrecarrega trens do Eurostar

LONDRES - A Europa viveu nesta sexta-feira, 16, o segundo dia de caos no transporte aéreo por causa das cinzas expelidas por um vulcão na Islândia. Milhares de voos foram cancelados no Reino Unido, na Alemanha, na Áustria, na Bélgica, na Holanda e em vários outros países do norte e do oeste europeu.

Veja também:

Cinzas já provocaram cancelamento de 17 mil voos

OMM: não há como prever duração de nuvem

Perdas são estimadas em US$ 200 milhões por dia

Caos aéreo sobrecarrega trens

Voos também são cancelados em SP e no Rio

Veja imagens do vulcão Eyjafjallajoekull

Sem aviões, muitos passageiros buscaram alternativas para deixar a cidade ou o país. Na estação de St. Pancras Internacional, de onde sai o trem Eurostar, que liga Londres a Paris e Bruxelas, o movimento foi grande durante todo o dia.

A empresa disponibilizou trens extras, mas para quem resolveu tentar a sorte na estação o dia foi de muita espera, e muita fila.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.