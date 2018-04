Caos de inverno aumenta angústia de chineses no feriado O inverno mais impiedoso em meio século na China continuou a causar sofrimento intenso a milhões de passageiros no domingo, enquanto eles lutavam para voltar a suas cidades de origem no feriado mais importante do ano chinês. O tráfego nas principais rodovias estava muito lento devido aos milhares de pessoas que viajavam de carro, já sem esperança de viajar de trem após os atrasos prolongados no sistema ferroviário. O caos causou a morte de um passageiro, pisoteado por uma multidão que correu para embarcar em uma composição. As condições climáticas geladas dificultaram o tráfego. Um engarrafamento se estendia por 70 quilômetros, e o exército enviou tanques para limpar o gelo que recobre as estradas. "Na estrada, só pudemos avançar passo a passo, parando a cada 100 ou 200 metros", contou Feng Quangfu, que chegou à metrópole de Guangzhou, no sul do país, 11 dias após partir do norte, numa viagem que normalmente levaria dois dias. "Ontem só andamos um quilômetro durante o dia inteiro", ele contou ao China News. Pela manhã, as autoridades recomendaram à população manter distância das estações ferroviárias, depois de um trabalhador migrante morrer esmagado na sexta-feira, quando 260 mil pessoas invadiram a estação. Os serviços ferroviários estão sendo retomados aos poucos, prejudicados pelo fato de muitos trens serem separados para o transporte de suprimentos de emergência. Especialistas prevêem que o inverno fora do normal possa se prolongar até depois do Ano Novo chinês, que será comemorado no meio da semana, e disseram que o frio e a neve em regiões não acostumadas a tais condições são o pior desastre natural a atingir o país em décadas. No sul da China, milhões de pessoas chegaram ao fim do nono dia sem eletricidade. "Os desastres graves vão continuar", disse o governo. "O trabalho de resgate e ajuda emergencial continuarão sendo muito duros." As autoridades acreditam que pelo menos 60 pessoas tenham morrido durante o frio excepcional, a maioria em acidentes rodoviários. A China já enviou mais de 300 mil soldados e quase 1,1 milhão de milicianos e reservistas para ajudar a fazer o tráfego andar e garantir o fornecimento elétrico. Atiradores de elite dispararam tiros de submetralhadora contra cabos de força para quebrar o gelo que os recobre, e soldados usaram tanques para limpar a neve, informou a agência Xinhua.