Caos pode levar Libéria a novo banho de sangue Apenas dois dias antes do encerramento do prazo estabelecido para o presidente liberiano, Charles Taylor, entregar o poder, um de seus porta-vozes advertiu neste sábado que as desmoralizadas tropas leais ao governo poderiam mergulhar o país num novo banho de sangue. Os soldados de Taylor exigem dinheiro em troca da deposição de suas armas, caso contrário, as usariam para saquear o país. Sob pressão dos Estados Unidos e de países da África Ocidental Taylor prometeu renunciar ao meio-dia local de segunda-feira e exilar-se na Nigéria. As tropas de paz no país têm apenas 770 homens, número insuficiente para conter um possível caos causado pelo vácuo de poder.