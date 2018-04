Caos se espalha pelo Egito no 3º dia de distúrbios e deixa mais 4 mortos

Pelo menos mais 4 pessoas morreram e outras 600 ficaram feridas ontem, em novos confrontos entre manifestantes e forças de ordem no Cairo, em Suez e nas maiores cidades do Egito - no terceiro dia consecutivo de manifestações contra o governo provisório militar.

As mortes ocorreram na esteira do massacre de quarta-feira no Estádio de Port Said, promovido com a aparente conivência das autoridades policiais ao término de um jogo de futebol. Convencidos de que o governo de Mohamed Hussein Tantawi, chefe do Conselho Supremo das Forças Armadas, premeditou o massacre, jovens lotaram as ruas e a Praça Tahrir ontem para enviar uma mensagem aos militares: a de que eles não desistirão.

Os choques violentos marcaram a Sexta-Feira da Ira, protesto convocado por 28 organizações que militam pela democracia no Egito. No início da tarde, os revolucionários concentraram-se no centro do Cairo, nas imediações do Ministério do Interior - órgão ao qual a polícia é subordinada e alvo da revolta dos manifestantes. Armados de paus e pedras, os jovens enfrentaram a polícia, que usou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para tentar dispersar a multidão. Alguns, usando máscaras para proteger o rosto dos efeitos do gás ou para não ser reconhecidos, invadiram uma área protegida com arame farpado e provocaram um incêndio em um prédio da Receita egípcia, situado na frente do Ministério do Interior.

Um manifestante morreu atingido por um tiro de borracha a curta distância nas imediações da Praça Tahrir. Segundo a agência Mena, um agente de segurança também foi morto no Cairo.

Em Suez, no nordeste do país, duas pessoas morreram ontem - além das duas outras na noite de quinta-feira - durante os protestos, atingidos por disparos com balas reais, segundo a agência AFP. Além dos mortos, cerca de 40 pessoas ficaram feridas nas rebeliões na cidade.

Mais de 600 pessoas teriam ficado feridas só ontem, segundo números do Ministério da Saúde. Um deles era Mostapha F., decorador de 26 anos, que tinha curativos na cabeça, na testa e no nariz em razão da brutalidade policial. "A polícia que me feriu é a mesma que permitiu a matança em Port Said", disse ao Estado.

Na praça, milhares de pessoas reuniam-se para as preces de sexta-feira - dia sagrado muçulmano - e para entoar palavras de ordem contra o poder central, acusado de não querer conduzir o país na direção da democracia. "É natural que a democracia, em seu início, seja um caos. Mas o que acontece aqui é consequência do regime corrupto que está no poder há 60 anos. É culpa de Hosni Mubarak (ditador deposto pelos protestos há quase um ano)", acusou a advogada Esraa Saleh, de 23 anos, garantindo: "Nós nunca vamos nos render".

Em diferentes partes do país, e principalmente no Cairo, bandeiras, faixas e camisetas de clubes de futebol, em especial do Al-Ahly - cujos torcedores estavam entre a maioria dos 74 mortos de Port Said, ao término do jogo contra o Al-Masry -, vêm sendo usadas nos protestos. Os torcedores do Al-Ahly participaram dos movimentos que derrubaram Mubarak, enquanto os do Al-Masry eram favoráveis ao regime. As suspeitas são de que o jogo tenha sido usado como acerto de contas, com a conivência do governo interino. Desde o massacre e do reinício das manifestações, 1.482 pessoas já teriam ficado feridas em combates entre grupos revolucionários e reacionários, civis ou militares, segundo o Ministério da Saúde.

Explicações. Pressionado pelos manifestantes, que cobram até mesmo sua execução, o ministro do Interior, Mohamed Ibrahim, tentou explicar o massacre de Port Said em entrevista à rede de TV egípcia CBC e acusou os torcedores de ambas as equipes de terem provocado o confronto, negando que seu ministério tenha premeditado ou se omitido na hora que os choques começaram.

"Os eventos começaram com provocações entre torcedores do Al-Masry e do Al-Ahly, que continuaram como insultos e resultaram nesses eventos", argumentou o ministro.