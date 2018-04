Capital da Crimeia comemora anexação à Rússia

Pessoas carregando bandeiras russas se reuniam na praça Lenin no centro da cidade para um concerto de artistas pop russos. Palavras como "Primavera Crimeia" e "Feliz Crimeia" eram projetadas na fachada de um edifício com letras verdes enquanto uma multidão cantava uma canção soviética acompanhando os músicos no palco.

O resultado oficial do referendo deve ser anunciado mais tarde, disseram autoridades. As urnas foram fechadas às 20h locais, 15h de Brasília.

Os governos do Ocidente, incluindo os Estados Unidos, ameaçam impor sanções contra a Rússia se o país concordar em anexar a Crimeia após a tabulação do resultado. Estados Unidos e a União Europeia rechaçaram o referendo, dizendo que responderão com medidas concretas contra a Rússia se suas tropas entrarem na Ucrânia.

Em comunicados separados divulgados logo após o fechamento das urnas, EUA e UE reiteraram que o referendo viola a constituição ucraniana e os princípios internacionais. Os ministros de Relações Exteriores dos 28 países da UE vão se reunir nesta segunda-feira em Bruxelas para decidir sobre "medidas adicionais" contra a Rússia. Fonte: Dow Jones