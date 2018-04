Capital da Guiné tem quatro casos de infecção por Ebola Autoridades de saúde da Guiné anunciaram estar tratando quatro casos de contaminação pelo vírus Ebola na capital do país, Conacri. O porta-voz do ministério da Saúde Sakoba Keita confirmou em rede nacional de televisão que o vírus chegou à cidade, que tem 3 milhões de habitantes. Pelo menos 63 pessoas morreram no sul do país desde que a epidemia começou na semana passada.