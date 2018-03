Capital de Honduras fecha para vôos internacionais por 2 meses A capital de Honduras permanecerá fechada para vôos internacionais por dois meses, enquanto é recuperada uma velha pista militar para recebê-los após um acidente no seu terminal aéreo, disseram autoridades na segunda-feira. Um avião Airbus 320 da companhia salvadorenha TACA se acidentou na sexta-feira quando tentava aterrizar em meio ao mal tempo no aeroporto Toncontín, de Tegucigalpa, deixando cinco mortos e mais de 80 feridos. "Pedimos uma programação de emergência na qual prevemos que em no máximo dois meses estará em operação o aeroporto internacional na base de Palmerola", disse em entrevista coletiva o diretor-geral de Aeronáutica Civil, Guillermo Seaman. Palmerola, a 65 quilômetros ao norte de Tegucigalpa, é uma base da época da Guerra Fria que era utilizada para coordenar ações militares na região contra guerrilheiros de esquerda. A base conta com uma pista de 3.000 metros de largura, superior à de Toncontín, de apenas 1.800 metros. Os vôos internacionais para Tegucigalpa foram desviados para a cidade de San Pedro Sula, 165 quilômetros ao norte de Tegucigalpa. (Reportagem de Gustavo Palencia)