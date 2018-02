Capital do Iêmen sofre o maior ataque aéreo desde o início da campanha saudita

As explosões desta segunda-feira foram as mais fortes na cidade desde que a campanha saudita contra rebeldes xiitas supostamente aliados do Irã, conhecidos com houthis, começou no mês passado. Após as explosões, os tetos das casas ficaram cobertos de fuligem e as ruas repletas de vidros quebrados. Em resposta, foram feitos disparos antiaéreos.

A rede de televisão al-Masirah, dos houthis, afirmou que Mohammed Shamsan, apresentador de uma outra rede local, foi morto e membros de sua equipe ficaram feridos. Ambulâncias foram enviadas para os locais das explosões e a al-Masirah transmitiu um comunicado das autoridades de saúde pedindo que os cidadãos doem sangue.

Segundo a al-Masirah, dez pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas. Fonte: Associated Press.