Capitão da Guarda Nacional se rebela contra Cháves Um dia depois de o coronel da Força Aérea venezuelana Pedro Vicente Soto ter pedido publicamente a renúncia do presidente do país, Hugo Chávez, outro militar da ativa, o capitão da Guarda Nacional Pedro Flores entregou ao secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Santiago Cantón, um documento no qual acusa Chávez de delitos de traição à pátria e malversação de fundos. Na quinta-feira à noite, manifestantes da oposição impediram que agentes da Polícia Militar prendessem Soto e lideraram um "panelaço" pelas ruas de Caracas exigindo a renúncia de Chávez. A tensão aumentou nesta sexta-feira com a convocação por parte do movimento político que apóia o governo, para que os partidários de Chávez também se manifestassem em defesa dele. Declarando "apoio e solidariedade" a Soto e anunciando-se "em rebeldia", Pedro Flores deu entrevista à TV Rádio Caracas convocando a população a participar de movimentos pela renúncia de Chávez. "Convoco todos aqueles que conhecem a verdadeira situação da Venezuela que se unam a nós", exortou. Desafiando a ordem do comando de sua força de entregar-se em 72 horas, sob pena de ser considerado desertor, Soto voltou a manifestar-se hoje contra o governo na Praça Altamira, em Caracas, onde foi saudado por manifestantes que participavam de uma caravana de veículos. "Não me entregarei e só falarei com o comandante-geral da Força Aérea (o brigadeiro Régulo Anselmi Espino) quando as circunstâncias permitirem", declarou. Reiterando que representa "a voz e o sentimento" de 75% das Forças Armadas venezuelanas, Soto afirmou que empreenderá "ações até que Chávez saia". Seguindo a tática utilizada pelo governo desde as declarações de Soto - de subestimar o descontamento dos quartéis com a administração de Chávez -, o ministro do Interior e Justiça, Ramón Rodríguez Chacín, declarou que não há sinais de tensão nas unidades militares do país. Chacín também reduziu a importância das marchas contra o governo em Caracas. "Os manifestantes não são mais do que um grupo pequeno de pessoas que podem ser facilmente contadas", disse. Eleito em 1998 e reeleito, sob a vigência de uma nova Constituição, em 2000, Chávez entrou em conflito com os líderes empresariais e os meios de comunicação do país ao enviar ao Congresso um polêmico pacote de reformas que modifica a legislação, entre outros pontos, sobre a propriedade da terra e os direitos de exploração de pesca e petróleo - produto do qual a Venezuela é o 5.º maior exportador mundial. No exterior, Chávez enfrenta também críticas da Casa Branca por causa da aproximação com países considerados "párias" pelo governo americano, como Cuba, Líbia, Iraque e Irã. As relações com o líder cubano, Fidel Castro, motivam as acusações de seus opositores, segundo as quais Chávez pretende instalar uma ditadura marxista-leninista na Venezuela. Em defesa do amigo, Fidel manifestou-se hoje, em Havana, qualificando Chávez de "o maior democrata da América do Sul". "O sumiço de US$ 400 bilhões, boa parte dos quais foram roubados, é democracia?", indagou Fidel, referindo-se às acusações feitas constantemente por chavistas aos regimes que o antecederam. No rastro da crise política, o Banco Central da Venezuela teve de intervir no mercado de câmbio vendendo US$ 125 milhões para evitar que a cotação da moeda nacional, o bolívar, despencasse em relação ao dólar. Mesmo assim, 1 dólar, que era comprado por 773 bolívares na manhã de hoje, fechou a cotação em 783 bolívares.