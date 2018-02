Capitão de navio que naufragou no Mediterrâneo é preso

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ROMA - Promotores italianos anunciaram a prisão do capitão tunisiano e um sírio que fazia parte da tripulação do navio que naufragou no domingo com centenas de imigrantes da Síria, Líbia e outros países africanos.

Segundo o promotor Rocco Liguori, os dois homens foram acusados de favorecer a imigração ilegal. O capitão da embarcação também foi acusado de homicídio múltiplo.

Os dois homens foram presos em um barco salva-vidas com 27 sobreviventes do naufrágio, que pode ter tirado a vida de cerca de 900 pessoas. /AP