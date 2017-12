Capitão de Polícia morre em explosão em de Bagdá Um oficial de Polícia morreu e oito pessoas ficaram feridas nesta terça-feira com a explosão de duas bombas nas proximidades de um mausoléu sunita no centro de Bagdá. Uma primeira explosão ocorreu no começo da manhã do lado de fora do mausoléu de Abdel Kader Al-Kilani, que causou um incendiou no santuário sem deixar vítimas. Quando policiais e bombeiros chegaram ao local, uma segunda bomba explodiu e causou a morte de um capitão de Polícia, enquanto quatro efetivos da forças de segurança e quatro bombeiros ficaram feridos, explicaram as fontes. O mausoléu de Al-Kilani, um dos lugares mais venerados pela comunidade sunitado Iraque, foi alvo nos últimos meses de vários ataques com morteiros dentro da onda de violência sectária iniciada em fevereiro entre xiitas e sunitas.