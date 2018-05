Capitão do Costa Concordia está em prisão domiciliar

Atualizado às 18h00

GROSSETO - O capitão Francesco Schettino, que comandava o navio que naufragou na sexta-feira passada e deixou pelo menos 11 mortos ao largo da costa da Toscana, teve o direito de prisão domicilar concedido nesta terça-feira, 17, após ser interrogado por juízes de instrução da Justiça da Itália. A informação foi passada pelos representantes legais do comandante.

Mais cedo, Schettino havia negado as acusações de que abandonou a embarcação. "O capitão defendeu seu papel na direção do navio após a colisão, o que na visão dele salvou centenas, senão milhares de vidas", disse Bruno Leporatti, advogado de Schettino. "O capitão especificou que ele não abandonou o navio", disse Leporatti à agência France Presse (AFP).

Segundo o promotor de Justiça da província de Grosseto, Francesco Verusio, "no momento as acusações contra Schettino são de homicídio culposo (sem a intenção de matar) múltiplo, naufrágio e abandono de navio". O promotor disse à agência Ansa da Itália que Schettino se arrisca a uma pena máxima de 15 anos de prisão.

Verusio disse que com os cinco corpos encontrados nesta terça-feira, o que elevou a 11 o total de mortos no naufrágio, podem existir ainda 23 desaparecidos. Quatro corpos encontrados são de homens e o quinto é de uma mulher na faixa dos 50 a 60 anos. As autópsias dos corpos serão feitas amanhã no Hospital de Orbetello, na província de Siena.

Equipes de socorro da Guarda Costeira trabalham com pressa e contra o tempo, porque o clima deverá piorar perto da ilha de Giglio, onde a embarcação está encalhada, na quarta-feira. Ainda existem chances de sobreviventes serem encontrados mas elas são remotas.

O ministro do Meio Ambiente da Itália, Corrado Clini, disse à Ansa que o governo poderá declarar Estado de emergência na costa da Toscana nas próximas horas. O governo teme que 2.000 toneladas de combustível ainda armazenadas nos tanques do navio vazem e provoquem um desastre ambiental no Arquipélago Toscano.

Telefonema

Na segunda-feira, gravações telefônicas entre Schettino e um oficial da Capitania dos Portos da Toscana, após o naufrágio e quando o capitão já estava em terra, mostraram que Schettino recebeu a ordem de voltar para o Costa Concordia até que todos os passageiros fossem retirados.

"Agora você volta ao navio, sobe pela escada de emergência e coordena a retirada", diz o oficial a Schettino, de acordo com a transcrição da chamada telefônica gravada por uma das caixas-pretas do navio.

"Você precisa nos dizer quantas pessoas, crianças, mulheres e passageiros estão lá e o número exato de cada categoria", disse o oficial da Capitania dos Portos, citado pela agência italiana Ansa.

"O que você está fazendo? Abandonado o resgate? Capitão, está é uma ordem, sou eu que estou no comando. Você declarou abandono de navio", disse o oficial, acrescentando que já havia corpos. "Quantos?" questionou Schettino, o que levou a uma resposta curta. "Isso é você quem vai me dizer. O que você está fazendo? Quer voltar para casa?". As informações são da Dow Jones.