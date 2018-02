Capitão e tripulante de barco que naufragou no Mediterrâneo são presos ROMA - Um juiz da Sicília, na Itália, confirmou os mandados de prisão do capitão e de um membro da tripulação do barco que naufragou no Mar Mediterrâneo e resultou na morte de mais de 800 imigrantes que tentavam chegar à costa da Europa.