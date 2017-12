Capitólio terá máscaras de gás para se proteger de ataques A polícia que faz a guarda da sede do Congresso americano comprou 20 mil máscaras de gás para proteger os legisladores, seus auxiliares, outros empregados e até mesmo turistas em caso de um ataque com armas químicas ou biológicas. As aulas para treinar os empregados no uso do equipamento começarão na semana que vem, quando os legisladores estarão fora da cidade por ocasião do feriado prolongado de 4 de julho, anunciou hoje o chefe de polícia do Capitólio, Terrance W. Gainer. "O Capitólio já foi alvo de ataques deste gênero, a exemplo do ano passado, quando chegaram ali vários envelopes com antraz", afirmou Gainer. Não é a primeira vez que os congressistas recebem proteção contra algum tipo de atentado. Na Casa Branca, as máscaras de gás fazem parte do equipamento de proteção dos funcinários.