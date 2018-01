Capotamento de ônibus fere 25 soldados americanos no Kuwait Vinte e cinco soldados americanos ficaram feridos - quatro deles em estado grave - quando o ônibus no qual viajavam capotou nos arredores de uma base aérea no Kuwait durante o fim de semana, informou hoje um porta-voz do Exército dos Estados Unidos no país árabe. As autoridades kuwaitianas estão investigando o incidente. O capotamento ocorreu na manhã de domingo perto da Base Aérea Ali Al-Salem, disse o capitão Randall Baucom à The Associated Press. O veículo acidentado, alugado junto a uma companhia local, passava por uma estrada que levava à base quando o acidente aconteceu, disse Baucom. Ele não revelou mais nenhum detalhe. As notícias sobre o acidente vazaram apenas hoje, quando o jornal Al-Anba publicou a informação citando fontes kuwaitianas. Os quatro soldados gravemente feridos foram internados no Hospital das Forças Armadas do Kuwait. Hoje, o Exército dos EUA informou que eles encontravam-se em "condições estáveis" de saúde. Os demais feridos foram socorridos em diversas bases do Exército americano espalhadas pelo Kuwait, disse Baucom. O Kuwait é um dos principais aliados dos EUA na região. A aliança fortaleceu-se quando Washington liderou uma coalizão para lutar a Guerra do Golfo, em 1991, libertando o Kuwait de sete meses de ocupação por parte do Iraque. O pequeno Estado rico em petróleo foi a principal base das forças americanas durante a invasão do Iraque em março de 2003.