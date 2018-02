Capriles anuncia que disputará eleição presidencial

Governador do estado de Miranda, o segundo mais populoso da Venezuela, Capriles disputará a eleição contra o presidente interino Nicolás Maduro, que havia sido escolhido por Chávez como seu sucessor antes de sua morte na semana passada.

Durante o anúncio, Capriles criticou seu rival, acusando Maduro de mentir ao país sobre o momento da morte do presidente, que não fez uma aparição pública desde dezembro. O líder da oposição disse também que o presidente interino estaria usando a morte de Chávez para ganho político. "Nicolás mentiu para este país", disse Capriles. "Você apresentou uma mentira ao país. Eu não brinco com a morte, eu não brinco com a dor".

As informações são da Dow Jones.