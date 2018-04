Capriles disputará eleição estadual, confirma assessoria

CARACAS - Henrique Capriles buscará nas urnas mais um mandato como governador do Estado de Miranda, nas eleições regionais de 16 de dezembro. Capriles foi derrotado nas eleições presidenciais do último domingo, ao disputar com o atual presidente Hugo Chávez.

Veja também:

ESPECIAL: Eleições presidenciais na Venezuela

Capriles deverá formalizar a candidatura nesta quinta-feira, de acordo com a assessoria de imprensa do político. Ele deve enfrentar nas urnas o atual vice-presidente venezuelano Elías Jaua, ao qual Chávez deu pessoalmente a missão de recapturar Miranda, o segundo Estado mais populoso da Venezuela.

Jaua será substituído pelo chanceler Nicolás Maduro, anunciou o bolivariano nesta quarta-feira, 10. Em 2008, Capriles derrotou nas urnas em Miranda o aliado de Chávez e atual chefe do Partido Socialista da Venezuela, Diosdado Cabello.

Capriles obteve 44% dos votos, ou 6,4 milhões de sufrágios, nas eleições presidenciais de 7 de outubro, ante 55% dos votos, ou 8 milhões, de Chávez, que se reelegeu para um quarto mandato entre 2013 e 2019.

Durante uma coletiva de imprensa na noite de terça-feira, Capriles garantiu que a coalizão opositora continuará unida após a derrota. "A unidade será mantida e reforçada", ele disse. "Eu farei tudo que puder para ajudar nossos candidatos em todos os Estados", afirmou.

Com Dow Jones