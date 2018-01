Capriles diz que sofreu ataque armado e acusa governo venezuelano

CARACAS - O governador do Estado Miranda e ex-candidato presidencial venezuelano Henrique Capriles denunciou na noite de domingo, 8, um ataque armado que ele teria sofrido e responsabilizou o presidente de seu país, Nicolás Maduro, pelo caso.

"As coisas mudaram Nicolás Maduro. Nem mandando jogar chumbo em meu Estado vai poder parar a derrota que você sofrerá", escreveu Capriles em sua conta na rede social Twitter ao explicar que "minúsculos grupos armados" o atacaram durante um percurso que fazia como governador em uma zona do Estado que abarca parte de Caracas.

O ataque não deixou feridos e nem danos e foi perpetrado, segundo Capriles, por "um grupo armado de pessoas ligadas ao Governo e supostamente apoiado pelo prefeito governista de Yare, Saúl Yánez".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Principal nome da oposição venezuelana, Capriles também citou a eleição parlamentar de 6 dezembro na sequências de mensagens publicadas na rede social - segundo as últimas pesquisas, a oposição deve obter a maioria das cadeiras do Parlamento. "O simulacro de hoje (ontem) foi uma vergonha. O que deixaram claro foi que pretendem a base de chumbo afetar as eleições de 6 de dezembro", disse o governador de Miranda.

Simulacro hoy fue una vergüenza!Lo que dejaron fue muestra que pretenden a plomo afectar #6D NO PODRÁN con la fuerza del Pueblo — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 8 novembro 2015

O opositor disse que dará mais detalhes do caso em entrevista à rádio Caracas, ao meio dia desta segunda-feira, 9.

Maduro ganhou as eleições presidenciais de abril de 2013 com o 50,78% dos votos, contra 48,95% de Capriles, diferença que levou o opositor a denunciar um suposto esquema do candidato governista para "roubar a eleição". / EFE