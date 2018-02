Capriles e Maduro fazem eventos em tom de campanha

Durante o discurso Capriles afirmou que o governo fechou o aeroporto horas antes de sua viagem, o que o forçou a voar para uma cidade diferente e finalizar o caminho por transporte terrestre. O oposicionista culpou o governo pela alta criminalidade no país e pela falta de itens básicos nos mercados.

Também neste sábado o candidato governista, Nicolás Maduro, que substituiu Hugo Chávez após a sua morte, fez uma homenagem ao ex-líder na capital, Caracas, que teve tom de comício político. Maduro disse a uma plateia formada por apoiadores do governo que Capriles enviará para Cuba médicos que trabalham atualmente em clínicas do governo venezuelano. As informações são da Associated Press.