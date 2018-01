Capriles garante que oposição não participará de reunião com Maduro

CARACAS - O líder da oposição venezuelana Henrique Capriles garantiu durante a grande manifestação contra o presidente Nicolás Maduro, na quarta-feira, 26, que a coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) não participará da reunião de diálogo com o governo venezuelano, marcada para domingo na Ilha Margarita.

"Não vamos à Ilha Margarita no domingo. Pegue o telefone senhor Nicolás Maduro e ordene a senhora Tibisay Lucena (presidente do Conselho Nacional Eleitoral) que nas próximas horas definam a data para a coleta dos 20% de assinaturas (para convocação do referendo revogatório)", disse Capriles durante a manifestação.

A declaração foi feita pelo líder opositor e governador do Estado de Miranda para acabar com as dúvidas quanto a participação ou não dos opositores na mesa de diálogo, depois que na segunda-feira o enviado do papa Francisco para promover este processo, monsenhor Emil Paul Tscherrig, garantiu que o diálogo começaria no dia 30.

Depois do anúncio de Tscherrig, no entanto, alguns líderes da oposição, incluindo Capriles, afirmaram que ficaram sabendo da negociação "pela televisão" e garantiram que nenhum diálogo com o governo tinha sido iniciado.

Na quarta-feira, o presidente da Conferência Episcopal da Venezuela, monsenhor Diego Padrón, explicou que a reunião servirá para colocar sobre a mesa de diálogo os pontos que poderiam ser negociados e confirmou que nenhum diálogo tinha sido iniciado.

O presidente venezuelano, por sua vez, reiterou seu chamado para um diálogo político e exortou que a oposição participe da reunião no domingo. / EFE