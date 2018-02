Capriles será candidato da oposição, dizem fontes O líder da oposição venezuelana Henrique Capriles, que se mostrou um formidável adversário político na campanha eleitoral que levou à reeleição do ex-presidente Hugo Chávez no ano passado, será o candidato para disputar as eleições presidenciais convocadas em razão da ausência do líder, de acordo com pessoas da oposição.