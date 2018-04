Cápsula de empresa privada chega na Estação Espacial

A nave de carga, chamada Dragon, aproximou-se do laboratório no espaço e os astronautas do local utilizaram um braço mecânico para puxá-la. A cápsula levou 453 quilos de alimentos, roupas, experimentos científicos e outros equipamentos.

A Nasa está contratando empresas privadas agora que sua frota de ônibus espaciais foi aposentada. A Agência vai passar para companhias privadas a responsabilidade pela entrega de cargas, para focar-se em viagens tripuladas para além da órbita mais próxima da Terra - incluindo asteroides e Marte. A SpaceX é do bilionário Elon Musk, criador do PayPal. As informações são da Associated Press.