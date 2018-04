Cápsula de mina no Chile passa por teste

Após a conclusão das obras no túnel e de testes considerados bem-sucedidos, o resgate dos 33 mineiros soterrados no Chile deve começar a partir da 0h (mesmo horário de Brasília) desta quarta-feira, informou o ministro chileno de Mineração, Laurence Golborne.

Entram, portanto, na reta final os esforços para que os mineiros voltem à superfície, após 68 dias sem ver o sol.

Na madrugada desta segunda-feira, ao menos cinco horas antes do que haviam previsto originalmente as autoridades chilenas, os técnicos de resgate concluíram o "encamisado" - o reforço das paredes do túnel pelo qual os mineiros passarão - para garantir as condições de segurança.

Com o revestimento do túnel, os especialistas tentam evitar que rochas se desprendam, contendo-as com tubos de aço soldados entre si. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.