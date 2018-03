Cápsula de projétil pode levar a franco-atirador dos EUA Técnicos do FBI, a polícia federal americana, esperam concluir ainda neste sábado a análise se a cápsula de projétil encontrado sexta-feira num caminhão-baú tem vínculo com o franco atirador que já assassinou 9 pessoas e feriu outras duas na região de Washington. O veículo, estacionado em uma locadora de automóveis da Virgínia, é parecido com o que estaria sendo usado pelo assassino. A cápsula, segundo fontes do FBI, foi encontrada quando o caminhão era lavado.