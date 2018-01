Cápsula russa pousa com astronautas na Ásia Pela primeira vez na história da NASA, uma cápsula russa carregando três astronautas que passaram quase meio ano na estação espacial pousou nas estepes da Ásia Central no fim da noite de sábado. Assim que a cápsula Soyuz pousou, amparada por pára-quedas, Kenneth Bowersox e Donald Pettit se tornaram os primeiros astronautas da Nasa a voltar para a Terra em uma espaçonave estrangeira, e em solo estrangeiro. No comando da cápsula estava o anfitrião russo, Nikolai Budarin. O pouso teve tensão redobrada para a Nasa. Após a tragédia da Columbia, a agência espacial norte-americana está na mira do Congresso dos EUA e da população. Para complicar, a cápsula Soyuz fazia sua reentrada na atmosfera pela primeira vez. Os astronautas tinham programado regressar à Terra num ônibus espacial, mas tiveram que optar pela Soyuz após a tragédia com a Columbia e a suspensão dos vôos da frota de transportadores da Nasa. Quase dois meses foram adicionados a missão para dar tempo de checar e colocar o transportador russo Soyuz a disposição da tripulação. Devido ao reduzido tamanho da Soyuz, os tripulantes foram obrigados a abandonar grande parte dos pertences e dos materiais colhidos durante a temporada na estação espacial e trouxeram apenas alguns objetos pessoais, filmes, água e algumas amostras de experiências.