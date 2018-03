Cápsula Soyuz chega a estação orbital

Depois de aproximadamente seis horas de viagem, a Soyuz acoplou com a estação espacial internacional, elevando a seis a tripulação da estrutura orbital.

A norte-americana Karen Nyberg, o russo Fyodor Yurchikhi e o italiano Luca Parmitano permanecerão em órbita pelos próximos seis meses conduzindo uma série de experiências científicas.

A Soyuz deixou o cosmódromo de Baikonur, no Casaquistão, às 2h31 da madrugada de quarta-feira, pelo horário local (17h31 em Brasília). As informações são da Associated Press.