Captura de Saddam aumenta confiança em Bush A captura de Saddam Hussein aumentou o índice de aprovação do governo do presidente George W. Bush e deu aos americanos uma nova confiança nos esforços militares dos EUA no Iraque, indica pesquisa divulgada nesta terça-feira. A aprovação de Bush subiu de 52% para 58%, segundo a pesquisa NBC-Wall Street Journal. Além disso, agora 76% dos entrevistados estão otimistas com a operação militar no Iraque. Antes da captura, o número era de 72%.