Capturado cunhado de Saddam Hussein As forças americanas informaram a captura do cunhado de Saddam Hussein, Luay Jayrallaha. Irmão da mulher do ex-presidente do Iraque e amigo íntimo de seu filho Udai, Jayrallaha está detido deste a última sexta-feira, segundo um comunicado do Comando Central dos EUA. De acordo com uma lista revisada dos 55 ex-líderes iraquianos mais procurados, publicada no site da Internet do comando, as forças americanas já capturaram ou conseguiram a rendição de 22 deles.