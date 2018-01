Capturado dirigente do partido de Saddam As Forças Armadas dos EUA capturaram um ex-dirigente do Partido Baath, anunciou o Comando Central americano. Trata-se de Ugla Abid Saqir Al-Kubaysi, ex-presidente regional do partido. O dirigente capturado ocupa o 50º lugar na lista dos 55 iraquianos mais procurados pelos EUA.